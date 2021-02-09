دعما للأمن الغذائي .. زراعة النواب تطالب بزيادة أعداد المزارع السمكية

قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية الثروة السمكية، وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي الذي يوجهنا نحو التصدير مما يمكننا من استغلال كافة مواردنا الاستغلال الأمثل، معقبا " الرقابة على البحيرات قبل كده كانت معدومة، لكن دلوقتي الوضع اتحول 180 درجة".





طالب " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بضرورة مواصلة الجهود في استكمال مشروعات الدولة في إنشاء المزارع السمكية لما تمثله من مشاركة مجدية، يمكننا أن نحمل عليها جزءا من أهداف الخطة التنموية للثروة السمكية، لافتا إلى أن مزرعتي شرق التفريعة وكفر الشيخ من أبرز مظاهر استزراع وتنمية النشاط السمكي بجانب وفرة الإنتاجية الضخمة التي تضخ من مزرعة رشيد.





أشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاهتمام بتنمية بحيرة البردويل التي تقع بمنطقة شمال سيناء هو استكمال لما بدأه الرئيس السيسي في تطوير وتنمية القطاع الزراعي بشكل عام والثروة السمكية بشكل خاص باعتبارها ضلعا مهما من أضلاع التنمية، وذلك لتنوع فوائدها سواء من الناحية الإقتصادية أو من ناحية التأمين الغذائي.









نوه النائب عن أهمية مزايا قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية ولما يحدثه من حوكمة لضبط سلوكيات الصيادين والحد من مخالفتهم ولا سيما الصيد من "فاتحة البغاز" للأسماك الصغيرة المعروفة بـ "سمك الزريعة" مما يؤدي إلي صيد كل الأسماك الموجودة داخل الحدود المصرية ويدفعهم باختراق المياه الإقليمية، كما يعد مشروع القانون أبرز الخطوات المنظمة والتأمينية لمستقبل الثروة السمكية في مصر.









واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لوك لويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعددًا من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.









وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول "متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء".





وأكد الرئيس، الأهمية التي توليها الدولة تجاه المشروع القومى للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل، وذلك في إطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق، وأخذًا في الاعتبار تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، ولما لهذا لتطوير من مردود بيئي واقتصادى واجتماعى وغذائي بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلًا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير مباشرة.









من جانبه؛ أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكدًا تطلع الشركة للتعاون مع مصر في تطوير بحيرة البردويل، أخذًا في الاعتبار النتائج المنتظرة لهذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية ذات جودة عالية، إلى جانب المردود الإيجابي على تنمية منطقة شمال سيناء، وتوفير فرص العمل، وإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي.



