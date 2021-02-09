عين على الخصم.. كل ما تريد معرفته عن بالميراس البرازيلي منافس الأهلي





النادي الأهلي يخوض تلك المباراة بعد هزيمته أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين في دور نصف النهائي، فيما خسر بالميراس البرازيلي أمام تيجريس المكسيكي بهدف نظيف.





وفي هذا التقرير نستعرض بعض المعلومات عن فريق بالميراس البرازيلي.





أُنشئ النادي عام 1914





يعد أكثر الأندية نجاحًا وتحقيقًا للألقاب في البرازيل





فاز ببطولة الدوري البرازيلي 10 مرات





فاز ببطولة كأس ليبرتادوريس مرتين وتأهل للبطولة بصفته حاملًا للقبها في النسخة الماضية على حساب مواطنه سانتوس بهدف نظيف.





يحتل المركز السابع في الدوري البرازيلي





لعب 69 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، فاز في 36 مباراة وتعادل في 21 وخسر في 12.





أحرز لاعبوه 112 هدفًا في مختلف البطولات، وتلقت شباكهم 50 هدفًا





هداف الفريق هو لويز أدريانو بـ 20 هدفًا هذا الموسم في مختلف البطولات.





أدريانو هو اللاعب الوحيد الذي سبق له اللعب أمام الأهلي، وكان ذلك عندما لعب لـ إنترناسيونال عام 2006 في مباراة دور نصف النهائي، وأحرز هدف الانتصار على الأهلي في تلك المباراة.





أدريانو هو أخطر لاعبيه بالإضافة لـ رافاييل فييجا وويليان.





مدربه هو البرتغالي أبيل فيريرا





يلعبون أغلب الوقت بطريقة 4-1-4-1

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.