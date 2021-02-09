ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عين على الخصم.. كل ما تريد معرفته عن بالميراس البرازيلي منافس الأهلي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:37 م
بالميراس
بالميراس
Advertisements
إسماعيل محمود
يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بالميراس البرازيلي، يوم الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

النادي الأهلي يخوض تلك المباراة بعد هزيمته أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين في دور نصف النهائي، فيما خسر بالميراس البرازيلي أمام تيجريس المكسيكي بهدف نظيف.

وفي هذا التقرير نستعرض بعض المعلومات عن فريق بالميراس البرازيلي.

أُنشئ النادي عام 1914 

يعد أكثر الأندية نجاحًا وتحقيقًا للألقاب في البرازيل

فاز ببطولة الدوري البرازيلي 10 مرات

فاز ببطولة كأس ليبرتادوريس مرتين وتأهل للبطولة بصفته حاملًا للقبها في النسخة الماضية على حساب مواطنه سانتوس بهدف نظيف.

يحتل المركز السابع في الدوري البرازيلي

لعب  69 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، فاز في 36 مباراة وتعادل في 21 وخسر في 12.

أحرز لاعبوه 112 هدفًا في مختلف البطولات، وتلقت شباكهم 50 هدفًا

هداف الفريق هو لويز أدريانو بـ 20 هدفًا هذا الموسم في مختلف البطولات.

أدريانو هو اللاعب الوحيد الذي سبق له اللعب أمام الأهلي، وكان ذلك عندما لعب لـ إنترناسيونال عام 2006 في مباراة دور نصف النهائي، وأحرز هدف الانتصار على الأهلي في تلك المباراة.

أدريانو هو أخطر لاعبيه بالإضافة لـ رافاييل فييجا وويليان.

مدربه هو البرتغالي أبيل فيريرا

يلعبون أغلب الوقت بطريقة 4-1-4-1
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الطريق لمونديال الأندية.. بالميراس البرازيلي يفوز على ريفر بليت بثلاثية نظيفة

بالميراس يخطف كأس ليبرتادوريس من سانتوس ويحجز مقعدا بـ مونديال الأندية

تيجريس أونال يواجه أولسان هيونداي في افتتاح كأس العالم للأندية.. اليوم

افتتاح مونديال الأندية.. موعد مباراة تيجريس أونال ضد أولسان هيونداي والقنوات الناقلة

مونديال الأندية.. تيجريس المكسيكي يضرب هيونداي الكوري بهدفين في الشوط الأول

قبل موقعة الأهلي.. تفوق تاريخي للفرق المصرية على بايرن ميونخ

ترشيحاتنا

هتك عرض 4 رجال.. إحالة طبيب أسنان شهير للجنايات

البرلمان يوافق على 6% زيادة سنوية من أصل قيمة رسم تراخيص السيارات.. التعديلات كاملة

رسميا.. الإمارات خامس دولة تصل إلى المريخ عالميا

شاهد.. شيما صابر تعلن عن حملها

بعد عقد قران زومبا القمر .. هشام جمال في إطلالة مع شيماء سيف.. شاهد

سبب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر؟.. استشاري بالقصر العيني يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة رياضية.. يارا نعوم تستعرض رشاقتها على إنستجرام

أسعار النسخة الفرنسية بيجو 508 موديل 2021

بفستان لافت.. إنجي المقدم بإطلالة تخطف الانظار على إنستجرام