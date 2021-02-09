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أخبار البلد

فرحتكم فرحتنا .. تركي آل الشيخ يهنئ الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ .. شاهد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:36 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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مصطفى كرم

‏هنأ تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية دولة الإمارات على وصول مسبار الأمل الإماراتي الي كوكب المريخ.

وكتب تركي ال الشيخ عبر تويتر قائلا "مبروك لاهلي في الامارات الحبيبه ... مبروك للشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد ( أبوخالد) مبروك للشيخ طحنون  وكل الشعب الغالي... فرحتكم فرحتنا ".

وأعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول المريخ، في حدث تاريخي، حيث أرسل إشارة تفيد بدخوله إلى المدار، وفقًا لقناة "العربية"، التي أفادته في نبأ عاجل لها.

وكانت وسائل إعلام متفرقة، قالت إن مسبار الأمل دخل مرحلة النصف ساعة العمياء وبدأ مناورة دخول المدار، حيث إنه يدير أجهزته بشكل مستقل.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، كانت غرفة العمليات في الإمارات، تترقب التقاط إشارات من المسبار، بشأن دخوله مدار المريخ.

وأكد مركز التحكم بمسبار الأمل بدء عملية حرق الوقود، لافتا إلى أن أنظمته تعمل بشكل جيد خلال دخوله المدار.

ومن المرتقب دخول مسبار الأمل، في تمام تمام الساعة 7:42 دقيقة (بتوقيت الإمارات) إلى مدار كوكب المريخ

المسبار المنطلق بسرعة 121,000 كم/س، عليه أن يخفض سرعته بدفع عكسي لمدة 27 دقيقة ليصل إلى سرعة تقدر بـ 18,000 كم/س.

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