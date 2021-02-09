الإعلان التشويقى الأول لـ مسلسل موسى يقترب من مليون مشاهدة

اقترب الإعلان التشويقي الأول لمسلسل لـ محمد رمضان الجديد "موسى" من تحقيق مليون مشاهدة عبر قناته باليوتيوب.





مسلسل «موسى» من بطولة : محمدرمضان، سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.