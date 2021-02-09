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أخبار العالم

خلال يوم.. لبنان يعلن قفزة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:01 م
علم لبنان
علم لبنان
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت وزارة الصحة، إن البلاد سجلت 2879 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضمنها 2872 حالة محلية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 324859. 

كما سجلت الصحة اللبنانية خلال نفس التوقيت، 60 حالة وفاة جديدة بكورونا.

ولا يزال عدد الوفيات المسجلة في لبنان خلال يوم مرتفعًا، وبذلك يصل إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الأزمة إلى 3737.

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت عزمها تخفيف إجراءات الإغلاق الصارم المفروض لمكافحة فيروس كورونا، تدريجيا ابتداءً من الأسبوع الجاري.

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