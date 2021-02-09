زعلان على حب عمري .. مجدي الجلاد يعلق على أداء الأهلي أمام البايرن.. شاهد





وكتب الجلاد عبر موقع فيسبوك "مبدئيًا.. أنا أهلاوي بجنون.. لست متعصبًا، ولكنني أعشق الأهلي بقلبي وعقلي وجوارحي.. لذا.. ليس عيبًا أن أقول إني «زعلان» من حب عمري".





وتابع: زعلان علشان ما بحبش أشوف بطلي خايف من أي فريق.. لا بايرن ميونيخ ولا غيره.. زعلان لأن النتيجة فعلًا لم تكن تهمني كثيرًا، بل آداء الأبطال أمام الأبطال.. حتى لو هُزمنا 10 صفر.. زعلان لأننا لم نلعب لعبنا والنتيجة على الله.. هكذا أنا.. لا أُحب الاستسلام، ولا رمي الفوطة قبل المواجهة.





وتابع الجلاد : بايرن لم يكن بايرن، لأن الأهلي لم يكن الأهلي.. وحين وجد البايرن فريق الأهلي خائفًا زيادة، فاز بأقل جهد.. وموسيماني السبب، سواء بتصريحه الغريب قبل المباراة «من نحن حتى نواجه بايرن ميونيخ»، أو بخطته المذعورة والدفاعية إلى حد الاستسلام، والبحث عن أفضل هزيمة.





لا يامستر موسيماني.. أنت مدرب الأهلي وليس صن دوانز، وإن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم، فتلك ألف مصيبة.





واضاف : إنها كرة القدم التي تربينا عليها مع الأهلي: العب بطلًا.. دافع وهاجم.. وارفع اللون الأحمر في السماء، حتى لو هُزمت.. فالهزيمة مهما كانت ثقيلة في الملعب، أفضل من الهزيمة قبل إطلاق صافرة البداية.





واختتم الجلاد : وإلى كل من يغضبه كلامي أقول: إن أردت أن تفهم ما أقصده، تابع لاعبة التنس المصرية ميار الشريف وهي تواجه عظماء اللعبة في العالم.. وسوف تفهمني جيدًا".

أنا زعلان من #الأهلي..! مبدئيًا.. أنا أهلاوي بجنون.. لست متعصبًا، ولكنني أعشق الأهلي بقلبي وعقلي وجوارحي.. لذا.. ليس... تم النشر بواسطة ‏Magdy Elgalad - مجدي الجلاد‏ في الثلاثاء، ٩ فبراير ٢٠٢١

علق الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، على اداء النادى الاهلى امس امام بايرن ميونيخ الالمانى فى لقاء نصف نهائى دورى كاس العالم للاندية التى انتهت بفوز البافارى بـ هدفين دون رد.