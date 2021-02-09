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الكهرباء: هناك خطة لزيادة مصادر الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة .. فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:35 م
متحدث الكهرباء
متحدث الكهرباء
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محمود محسن
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة المصرية لديها إنتاج أكثر من 5 آلاف ميجا وات يتم الحصول عليها من الطاقة المتجددة، وهناك خطة لزيادة مصادر الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية تين أن العالم يسعى للحصول على الهيدروجين الأخضر باستخدام طاقات متجددة لا تسبب احتباس حراري,

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء  أنه يتم الاستفادة من الخبرات الأوروبية في الحصول على الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الطاقة المتجددة بسعة مبدئية حوالي 100 ميجا وات.

 وأشار حمزة إلى إن الهيدروجين الأخضر ضمن مصادر الطاقة الجديدة والحديثة، ويسعى العالم كله للاستفادة منه، ويتم الحصول على الهيدروجين الاخضر من التحليل الكهربائي للمياه.
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