ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس الاقتصادية لقناة السويس: حققنا نموا إيجابيا رغم أزمة كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:10 م
المهندس يحيى زكي
المهندس يحيى زكي
Advertisements
قسم التوك شو
أكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قبل 5 سنوات كانت تفتقر للكثير من عوامل الجذب من الطرق وعوامل الاتصال والمرافق، إلا أن الجهد المبذول خلال الفترات السابقة، شكل قاعدة جيدة من شبكة الطرق والمرافق ومحطات الكهرباء والبنية التحتية الاخرى، التي تساعد على الإنطلاق للاقتصاد العالمي.

وأضاف خلال الحديث عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن ما تحقق خلال الـ5 سنوات بداية للمنطقة الواعدة يعتبر الأساس العلمي الذي سيُبنى عليه المستقبل، موضحًا أن العام الماضي كانت الظروف العالمية تختلف عن السنوات الأخرى بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأوضح أنه رغم التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائجة فيروس كورونا، حققت المنطقة نمو في كافة القطاعات وعلى جميع الأصعدة، مشيرًا إلى أنه تم تهيئة المناخ الاقتصادي للمنطقة للتعامل استثمارين بشكل جيد خلال الـ5 سنوات المقبلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس اقتصادية قناة السويس يشارك في افتتاح قمة مصر..غدًا

رئيس منطقة قناة السويس يشارك في افتتاح قمة مصر الاقتصادية.. اليوم

يحيى زكى: اقتصادية قناة السويس تضم 6 موانئ و 4 مناطق صناعية على 461 كم 2

يحيى زكى: هدفنا أن تكون اقتصادية قناة السويس الوجهة المفضلة للمستثمرين فى المنطقة

المهندس يحيى زكي: 18 مليار دولار حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المهندس يحيى زكي: 100 ألف فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ترشيحاتنا

محام بالنقض: طبيب الأسنان المتحرش يواجه عقوبة السجن المشدد .. فيديو

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور

موسيماني فى ورطة .. الأهلي يخسر 3 لاعبين أساسيين أمام بالميراس فى مونديال الأندية

محمد مهران: التنمر علي وزوجتي لم يمنعني استخدام السوشيال ميديا .. وأقول للمتنمرين ربنا يسامحكم

الشحات وكهربا يعودان للقاهرة مع بعثة الأهلي الجمعة

الأهلي يعاقب كهربا وحسين الشحات بخصم 300 ألف جنيه من مستحقاتهما

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور

تعرف على أسعار كيا ريو الأخيرة في مصر

احذر .. 3 عادات خاطئة تفعلها يوميا تصيبك بالسرطان