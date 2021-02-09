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سيارات

كن حذرا .. أخطر 3 أسباب تؤدي إلى حوادث مرورية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:31 م
أخطر 3 أسباب تؤدي
أخطر 3 أسباب تؤدي إلى حوادث مرورية
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صبري طلبه

هل شاهدت يومًا أحد الحوادث المرورية سواء كانت داخل المدينة أو على طريق سريع !!، فمن الممكن أن تكون إجابتك (نعم)، و بمجرد رؤية هذه المشاهد تدور بخاطرك عدة تساؤلات مثل، من المتسبب في هذا الحادث، أو الأسباب المؤدية له، وسوف تذهب بخيالك إلى بعيد لمعرفة هذه الأسباب المحيرة.

 

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أخطر 3 أسباب تؤدي إلى حوادث مرورية.

 

- الهاتف المحمول

إذا كنت تقود سيارتك داخل المدينة أو خارجها، فمن الضروري أن تنتبه لمجريات الطريق فقط، ولا تشغل عقلك بهاتفك الخاص، وإذا اضطررت لإجراء مكالمة هامة، فيفضل أن تصطف بسيارتك بنقطة امنة على الطريق لإتمام الاتصال، ثم تعاود القيادة مرة أخرى، وكن حذر عند تفعيل برنامج الخرائط حتى تحمي نفسك من التشتت.

 

- تناول المشروبات

ربما يفضل البعض تناول المشروبات الدافئة أو الباردة داخل السيارة، خاصة في الأوقات الصباحية من اليوم، ولكن ننصح بعدم تكرار ذلك مجددًا، نظرًا لخطورة هذا التصرف، فمن الممكن أن تتعرض لحادث مؤسف ينتج عن انحراف السيارة أو الاصطدام بالسيارة الواقعة أمامك.

 

- الإهمال في صيانة السيارة

لكي تحمي نفسك و من معك، فلابد أن تتبع مواعيد الصيانة الدورية في موعدها الصحيح والتي تتمثل فيما يلي، زيت المحرك، حالة الإطارات، مستوى التبريد، و ضبط زوايا العجلات و الترصيص، ولا شك أن حالة الفرامل تشكل أيضًا اهمية كبيرة فلا تهملها، وذلك لكي نتجنب الحوادث المرورية الناتجة عن المشكلات الفنية.

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