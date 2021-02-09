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أخبار العالم

قرار عاجل لـ البحرين لاحتواء كورونا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:05 م
علم البحرين
علم البحرين
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين، تعليق جميع الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين.

ووفقًا لوكالة أنباء البحرين، قالت الوزارة إنه جاء استنادًا إلى الآراء الشرعية التي صدرت عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأن أداء العبادات في زمن انتشار جائحة كورونا وبناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي للوباء.

وأضافت الوزارة أنه تم تعليق جميع الصلوات والمناسبات الدينية في المساجد لمدة أسبوعين اعتبارًا من الخميس المقبل.

كما يستمر نقل خطبة الجمعة في مركز أحمد الفاتح الإسلامي بعدد محدود من المصلين عبر أجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس.

وقالت الوزارة إنه بحسب المعطيات سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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