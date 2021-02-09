سليمان وهدان: نرفض الرسوم الجديدة على المواطن في ظل أزمة كورونا .. فيديو

أكد النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب أنه عند الموافقة على زيادة رسوم تراخيص السيارات لا بد من مراعاه شرائح معينة من الشعب المصري مؤكدا أن الفلاح المصري يستخدم الجرار الزراعي والمقطورة الزراعية وأيضا سيارات نقل الموتى.









وأضاف وهدان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أنني كنت أتمنى أن يتم إستثناء تلك الفئات لانها تستحق الدعم.









وتابع عضو مجلس النواب أنه نرفض فرض رسوم جديدة على المواطن خاصة في ظل أزمة كورونا مؤكدا أنه من الممكن أن يتم تطبيق تلك الرسوم على السيارات أعلى من 1600 سي سي.









وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي استحداث مادة 51 مكررا بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، والتي فرضت رسما يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، علي أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.