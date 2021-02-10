الدوري الإسباني .. ريال مدريد يواصل قطار الانتصارات ويهزم خيتافي 2 /0





إنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسيطر الملكي على مجريات الشوط بشكل تام، وكان الإستحواذ من نصيبه بنسبة 75%، كما سدد الملكي 8 تسديدات مباشرة على المرمى دون رد من ختافي، ونفذ بينزيمة ثلاث محاولات هجومية قوية على مرمى ختافي، لكن لم يتمكن الملكي من ترجمة السيطرة الى أهداف خلال الشوط الأول.







بدأ الشوط الثاني بعشر دقائق هادئة قبل أن يسجل كريم بينزيما رأيسة راائعة في شباك خيتافي بكرة عرضية من فينيسيوس جونيور من جهة اليمين قابلها بنزيمة من اعلى نقطة داخل منطقة الجزاء لتسكن أسفل يسار المرمى.







ثم تمكن المدافع المدريدي، فيرلاند ميندي، من تعزيز النتيجة بتسديدة قوية من عرضية رائعة لمارسيلو على القائم القريب لتسكن الشباك.







وبهذا الفوز يقتنص الملكي ثلاث نقاط غالية، ويواصل قطار الإنتصارات، واستغلال تعثر اتليتيكو مدريد بعد تعادله أول أمس، من أجل تقليل الفارق ومحاولة العودة للمنافسة على صدراة الدوري.







وصل الملكي، بقيادة زين الدين زيدان الى النقطة 46 محتلا المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني متخلفا عن المتصدر، أتيليتكو مدريد بخمس نقاط، ومتفوقا عن برشلونة بثلاث نقاط.







وفي المقابل، يقدم ختافي، بقيادة المدرب خوسي بورداللاس، أداء غير مستقر هذا الموسم، حيث تلقى هزيمة بثلاثية نظيفة من إشبيلية، ليتجمد رصيده عند النقطة 24 في المركز الثالث عشر.







ويعاني مدريد من أزمة قوية حيث تضرب الفريق إصابات جماعية، وتفاقمت أزمة الإصابات مع الإعلان صباح أمس الاثنين عن معاناة ألفارو أودريوزولا وإيدير ميليتاو من مشكلات عضلية.







ويفتقد الفريق بالفعل جهود إيدين هازارد ورودريجو جوس وفيديريكو فالفيردي وداني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وسيرخيو راموس وإيسكو بسبب الإصابات، وكذلك توني كروس بسبب الإيقاف

فاز ريال مدريد على خيتافي بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الدور الأول ضمن منافسات الدوري الإسباني.