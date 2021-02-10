ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سوريا تسجل حصيلة جديدة في إصابات ووفيات كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 12:13 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قالت وزارة الصحة السورية إنه تم تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 14611 حالة.

كما رصدت وزارة الصحة في تقريرها عن الوضع الوبائي في البلاد، تعافي 75 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 8288.

فيما سجّلت الوزارة السورية، وفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 961 حالة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 96 إصابة جدية بكورونا و8 وفيات

سوريا تسجل 96 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. و9 وفيات

بـ 9 وفيات و102 إصابة.. سوريا تعلن حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

سوريا تعلن ارتفاع إصابات كورونا لـ 12850 حالة

سوريا تسجل 92 إصابة و9 وفيات بـ فيروس كورونا في يوم

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 89 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

ترشيحاتنا

ماسكيرانو: الأهلي أبهرني أمام بايرن.. وصلاح نقل الكرة المصرية إلى مستوى جديد

محمد عمارة يعتذر عن وصف علي معلول بالأراجوز.. ويؤكد: معجبنيش طريقة حصول لاعبي الأهلي على تيشيرتات بايرن ميونخ

لأول مرة.. الحوثيون يحددون شرطًا لوقف هجماتهم الإرهابية

زواج الفنانات من الدعاة من الحقيقة لـ الشائعة

القرار نهائي .. الأهلي: لا يحق لنا التظلم على إبعاد حسين الشحات وكهربا عن مواجهة بالميراس

موسيماني فى ورطة .. الأهلي يخسر 3 لاعبين أساسيين أمام بالميراس فى مونديال الأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مطبخك صغير .. 3 خطوات هامة لاستغلال مساحته وترتيبه

أنا لك على طول .. سيارة نادرة شاركت العندليب قصة حبه لـ سامية | صور

تعرف على أسعار كيا ريو الأخيرة في مصر