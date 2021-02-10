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محافظات

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والإعلانات المخالفة بالشوارع في مركز طامية بالفيوم

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:48 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أزالت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية برئاسة المهندس ياسر جمعة حالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأساسات منزل بعزبة عاشور التابعة لقرية ابو طالب على مساحة قيراط .

جاء ذلك، في حضور المحاسب محمد فتحي أمام نائب رئيس مجلس طامية والمهندس رجب سلطان سكرتير عام المجلس، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تنفيذ حملة بالتنسيق مع العاملين بقسم الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، لإزالة إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين، ومراقبة التزام البائعين والتجار بالأماكن المحددة لهم .

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