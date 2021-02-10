حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والإعلانات المخالفة بالشوارع في مركز طامية بالفيوم

أزالت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية برئاسة المهندس ياسر جمعة حالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وأساسات منزل بعزبة عاشور التابعة لقرية ابو طالب على مساحة قيراط .





جاء ذلك، في حضور المحاسب محمد فتحي أمام نائب رئيس مجلس طامية والمهندس رجب سلطان سكرتير عام المجلس، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



