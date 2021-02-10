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أخبار العالم

مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان مشترك حول سوريا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:00 ص
مجلس الأمن يفشل في
مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان مشترك حول سوريا
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قسم الخارجي
فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وعقد مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، اجتماعات مغلقة للتشاور حول التسوية السياسية للأزمة في سوريا.

من جانبه، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن أعضاء مجلس الأمن لى توحيد الموقف لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري.

وأكد المبعوث الأممي أن هناك حاجة  لاعتماد دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا.

وندد أعضاء المجلس خلال جلسة الثاثاء بـ"فشل" المسار السياسي المعتمد لوضع حد للنزاع في سوريا.

كما أعرب أعضاء الاتحاد الأوروبي بمجلس الأمن عن أسفهم لعدم إحراز تقدم جوهري خلال اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.
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