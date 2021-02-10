مدرب مولودية الجزائر: مواجهة الزمالك تحد لنا

حدد عبد القادر عمراني، المدير الفني الجديد لنادي مولودية الجزائر، مفاتيح تألق فريقه في المواجهة التي يحل فيها ضيفا على نادي الزمالك المصري، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





ويتوجه مولودية الجزائر غدا الأربعاء إلى القاهرة على متن طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.





وقال عمراني، في تصريح للإذاعة الجزائرية "مواجهة الزمالك تمثل تحديا لنا. المباراة بالتأكيد ستكون صعبة، لكن يتعين علينا أن نكون جيدين في بدايتها وعلى درجة عالية من التركيز".





وأضاف عمراني "واجهت الزمالك في موسم 2016-2015، عندما كنت أدرب مولودية بجاية وفاز علينا (2-0) بصعوبة كبيرة وبمساعدة من الحكم. هو بالتأكيد فريق جيد ويملك خطا هجوميا قويا بدليل تصدره الدوري المصري. سندرس نقاط قوته وضعفه وسنضع خططنا الفنية بناء على ذلك".





وتابع "أشرفت على مولودية الجزائر في حصتين تدريبتين حتى الآن، ولا أعتقد نفسي شخصا جديدا، لأنني سبق ودربت بعض اللاعبين، فضلا عن معرفتي بالآخرين".





وأردف "أعتقد أن لاعبي مولودية الجزائر يملكون إمكانيات فردية كبيرة يكفي فقط وضعها تحت تصرف المجموعة".





وكشف عمراني، أن اللاعبين مهدي بن علجية وعبد المومن جابو، لن يسافرا مع بعثة الفريق إلى القاهرة، الأول لمعاناته من الإصابة والثاني لغيابه عن الفريق لأسباب يجهلها، لافتا إلى أن بقية اللاعبين يتواجدون تحت تصرف الجهاز الفني.