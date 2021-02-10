انخفاض أسعار الخضراوات 20.4% خلال يناير 2021.. تفاصيل

أسعار الخضروات خلال شهر يناير 2021 بنسبة 20.4% مقارنة بشهر ديسمبر 2020، وذلم وفقا لنشرة انخفضتخلال شهر يناير 2021 بنسبة 20.4% مقارنة بشهر ديسمبر 2020، وذلم وفقا لنشرة أسعار المستهلكين الصادره اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.





وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بسبب انخفاض أسعار الخضروات إلى انخفاض أسعار الخضروات الدائمة بنسبة 40.3% حيث انخفضت أسعار الطماطم بنسبة 55.2%. كما انخفضت أسعار الدرنيات بنسبة 19.4% بسبب انخفاض أسعار البطاطس بنسبة 19.9%.





هذا بالرغم من ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 5.4% بسبب ارتفاع أسعار الموالح بنسبة 17.3% حيث ارتفعت أسعار الليمون بنسبة 117.6%، كما ارتفعت أسعار العنبيات بنسبة 6.2% بسبب ارتفاع أسعار الرومان بنسبة 21.0% والعنب بنسبة 8.2%.





أسعار المستهلكين وبلغ الرقم القياسي العام لـلإجمالي الجمهورية 110.2 نقطة لشهر يناير 2021، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 0.4% عن شهر ديسمبر 2020، وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.8% لشهر يناير 2021 مقابل 6.8% لنفس الشهـر من العام السابق.







