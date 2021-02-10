ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

انخفاض أسعار الخضراوات 20.4% خلال يناير 2021.. تفاصيل

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:15 ص
آية الجارحي
انخفضت أسعار الخضروات خلال شهر يناير 2021 بنسبة 20.4% مقارنة بشهر ديسمبر 2020، وذلم وفقا لنشرة أسعار المستهلكين الصادره اليوم عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وارجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بسبب انخفاض أسعار الخضروات إلى  انخفاض أسعار الخضروات الدائمة بنسبة 40.3% حيث انخفضت أسعار الطماطم بنسبة 55.2%. كما انخفضت أسعار الدرنيات بنسبة 19.4% بسبب انخفاض أسعار البطاطس بنسبة 19.9%. 

 

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار الفاكهة بنسبة 5.4% بسبب ارتفاع أسعار الموالح بنسبة 17.3% حيث ارتفعت أسعار الليمون بنسبة 117.6%، كما ارتفعت أسعار العنبيات بنسبة 6.2% بسبب ارتفاع أسعار الرومان بنسبة 21.0% والعنب بنسبة 8.2%.

وبلغ الرقم القياسي العام لـ أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية  110.2 نقطة لشهر يناير 2021، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 0.4% عن شهر ديسمبر 2020، وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.8% لشهر يناير 2021 مقابل 6.8% لنفس الشهـر من العام السابق.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التضخم الشهري في مصر يرتفع 1.1% خلال نوفمبر مدفوعا بزيادة أسعار الخضراوات

انخفاض معدل التضخم الشهري -0.5% خلال شهر ديسمبر 2020

بلومبيرج: التضخم في مصر يسجل تراجعًا قياسيًا

خلال شهر ديسمبر.. تراجع أسعار الخضراوات في مصر بنسبة 10%

ارتفاع أسعار الفواكه بنسبة 3.8% خلال ديسمبر 2020.. تعرف على الأسباب

انخفاض معدل التضخم الشهري «-0.4%» لشهر يناير 2021

ترشيحاتنا

هل كان عزت العلايلي يُفرِّق بين الولد والبنت؟ نجله يكشف مفاجأة

أمير طعيمة يتعرض لهجوم شرس من جماهير الأهلى.. تفاصيل

أخبار الرياضة | الأهلي يغرم حسين الشحات وكهربا 600 ألف جنيه.. معلول يغيب عن مباراة بالميراس

يارا نعوم فى إطلالة جديدة مع ببغاء.. صور

لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات

بشير التابعي: الزمالك لو مكان الأهلي كان هيكسب البايرن.. وعبدالفضيل يرد: وخسر إزاي من المحلة؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021

عريس يعتدي على مصور الزفاف.. ورد فعل مفاجئ من العروس | فيديو