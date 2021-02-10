بدون تمر.. طريقة عمل التمرية الهشة

تعتبر طريقة عمل التمرية هي وصفة لحلويات شرق أوسطية، تشتهر بها مدينة نابلس الفلسطينية، ومنطقة الشوف في لبنان، وهي وصفة شهية وغير مكلفة، ويمكن تحضيرها في المنزل وسوف تنال إعجاب عائلتك وأطفالك.





وقدم الشيف سنان بطرس، ان طريقة عمل التمرية على عكس ما قد يوحي اسمها، فهي لا تحتوي على التمر نهائيًا، بل هي عجينة هشة مقلية ومقرمشة، محشوة بحلاوة السميد، ومكسوة بالسكر الناعم.





طريقة عمل التمرية





مقادير طريقة عمل التمرية





مكونات العجين:





1 كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات

2\1 ملعقة صغيرة ملح

4\1 ملعقة صغيرة سكر ناعم

1 ملعقة طعام زيت نباتي

ماء دافئ حسب الحاجة





مكونات الحشوة:





2و 1/2 كوب حليب

1/2 كوب سكّر

1/2 كوب سميد ناعم

1/4 ملعقة صغيرة مستكة، مطحونة مع قليل من السكّر

1 ملعقة طعام من ماء الزهر

زيت نباتي للقلي





طريقة عمل التمرية :





1- لتحضير العجين، نخلط المواد الجافة جيدًا. نضيف الزيت ونفرك بأيدينا جيدًا، ونضيف الماء بالتدريج(حوالي الثلث كوب) مع الاستمرار بالعجن، حتى نحصل على عجين متجانس يلصق قليلًا بالأصابع.





2- نعجن لمدة 12 دقيقة، ونقسم العجين لكرات بحجم حبة الخوخ وندهنها بالزيت النباتي ونتركها جانبًا لترتاح على الأقل ثلاث ساعات، و يمكن ترك العجين ليلة كاملة ليرتاح، فكلما تركناه أكثر كلما أصبح أسهل في الفرد.





3- لتحضير الحشوة (حلاوة السميد)، نضع الحليب والسكّر والسميد في كاسارولة على نار متوسطة، نحرّك باستمرار لنصل لدرجة الغليان، ثم نحرك لستة دقائق إضافية ثم نضيف المستكة وماء الزهر، ونقوم بصبّ الخليط في وعاء زجاجي ونتركه جانبًا ليبرد.





4- نقوم بدهن سطع العجن بكمية وفيرة من الزيت، ونبدأ بفرد كرات العجين كلٍّ على حدة. نفردها حتى تصبح رقيقة جدًا وشفافة، يمكن استخدام أيدينا المغطاة بالزيت لفرد الأطراف.





5- نضع ملعقتي طعام من حلاوة السميد الباردة في منتصف العجين، ونضغط عليها برفق.





6- والآن نقوم بثني الأطراف الأربعة للعجين باتجاه المركز.





7- بعد الانتهاء من كامل كمية العجين، يمكننا البدء بعملية القلي، يجب أن يكون الزيت غزيرًا وحارًا. نقلّب التمرية في الزيت لنحصل على لون ذهبيّ على كل الجوانب. نخرجها من الزيت ونضعها على ورق المطبخ النشاف.



