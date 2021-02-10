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رياضة

عصام عبد الفتاح يكشف تفاصيل جديدة في عقد الجبلاية مع شركة الـVAR

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:15 ص
صدى البلد
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يسري غازي
شن عصام عبدالفتاح، مسؤول التطوير في لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم، الكاف هجومًا ضاريًا على عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة لاتحاد الكرة.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": عمرو الجنايني في عهده قام بسداد الملايين نظير تفعيل تقنية الفيديو بناءً على خطاب إسناد فقط دون ابرام أي عقود تحفظ حقوق الجبلاية.

وأضاف: صيغة خطاب الإسناد تم تغييرها مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو في الدوري الممتاز  من بيع تأجيري إلى إيجار بالمخالفة لما ذكره أمام وسائل الإعلام بالتعاقد بنية تملك التقنية بعد سنوات.

واستطرد : "عمرو الجنايني عندما كان يتم مراجعته في هذا الأمر يوجه انتقادات بأنه على دراية بكافة الأمور والتعاقد أن الخاصة بتقنية الفيديو ويسخر من الناصحين إليه".

وأشار إلى أن الأمور التعاقدية في أي مجال تتطلب ابرام عقود على أن تكون واضحة المعالم، مشددًا على أن اللجنة الخماسية لم تراعي مصلحة الجبلاية إبان توليها المسؤولية في ملف تقنية الفيديو.
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