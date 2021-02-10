يعيد للأذهان أمجاد العرب.. وزير خارجية إسرائيل يهنئ الإمارات على وصول مسبار الأمل لـ المريخ

هنأ وزير خارجية إسرائيل جابي أشكنازي، الإمارات بوصول "مسبار الأمل" لمدار المريخ، مشيرا إلى أنه يعيد للأذهان أمجاد العرب.





وكتب أشكنازي في تغريدة له على تويتر: "وصل مسبار الأمل، الذي بناه أصدقاؤنا من الإمارات العربية المتحدة، إلى مدار كوكب المريخ. هذا حدث تاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة وللعالم العربي بأسره، ويحمل رسالة أمل لملايين الشباب العرب في المنطقة بمستقبل مزدهر".





وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي: "قد يغير هذا المسبار كل ما نعرفه عن المريخ".





وبهذه المناسبة، هنأ أشكينازي، الإمارات "على المثابرة في طريق العلم والمعرفة، ما يعيد للأذهان الأمجاد التليدة التي حققها العرب في العصر الذهبي في العلوم والرياضيات"، متمنيا لها المزيد من النجاحات والازدهار.