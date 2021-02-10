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اقتصاد

الإسكان: حملات لإزالة المخالفات بمدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:05 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة للتصدي للمخالفات والإشغالات بالمدينة بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، مشيرًا إلى أن الحملة شملت الحيين الأول و الثاني، وأسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بالمناطق التي شملتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


وأضاف أنه تم تنفيذ حملة أخرى، بالتعاون بين شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز ورؤساء الأحياء، بمنطقة "العمرانية الأولى"، والتي أسفرت عن إزالة الإشغالات والتعديات بالمنطقة، وإزالة التعديات على المسطحات الخضراء بين العمارات والمتمثلة في إقامة أسوار وسلالم مخالفة.


في سياق متصل، قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق بين إدارة الأمن وشركة النظافة، أسفرت عن إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات بحي الأندلس بالتجمع الثالث، كما تم غلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لأنشطة مخالفة ومصادرة معدات بالمولين رقمي (24/59)، بمركز خدمات التجمع الخامس، مؤكدًا استمرار حملات إزالة التعديات والمخالفات  لتشمل أنحاء المدينة كافة.

 

من جانبه، صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم تنفيذ حملة إزالة  لـ١٠ مصانع طوب مخالفة بالمنطقة الصناعية شرق ما بين المنطقتين ج، د، كما تم تنفيذ حملة لإزالة إشغالات بالحي الأول بالمجاورة الأولى، والتي أسفرت عن تحرير ١٥ محضر إدارة بدون ترخيص و١٩ محضر إشغال بمساحات مختلفة و٤ محاضر باعة جائلين.
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