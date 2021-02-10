ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالصور.. جنات تستعد لحفل عيد الحب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:11 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة - آيه عاطف
تستعد المطربة جنات لإحياء حفل الجمعة القادمة في دار الاوبرا المصرية ضمن احتفالاتها بعيد الحب، وقامت جنات بالاستعداد للحفل من خلال اجراء عدد من البروفات مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو د. محمد الموجي وبرعاية الدكتورة جيهان مرسي.

من المقرر ان تغني جنات عدد من أغانيها الرومانسية الشهيرة وكذلك أغاني البومها الأخير " انا بانتظارك " والذى ضم 11 أغنية باللهجة المصرية، تعاونت فيه مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.

علي صعيد آخر وافقت جنات علي دخول مجال التمثيل في عمل سينمائي ولكنها لم تحسم الامر بعد فهي في مرحلة آختيار الورق ، والعمل الجيد هو الذي سيجعله تخوض التجربة بكل ثقه .
بالصور.. جنات تستعد لحفل عيد الحب
بالصور.. جنات تستعد لحفل عيد الحب
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| لحظة انتشال الأتوبيس المتسبب في إصابة 58 عاملا بالإسماعيلية

أودي تطرح E TRON GT بمواصفات غير مسبوقة.. صور

باقة أقل من 100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات في هذه القائمة