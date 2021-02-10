بالصور.. جنات تستعد لحفل عيد الحب

تستعد المطربة جنات لإحياء حفل الجمعة القادمة في دار الاوبرا المصرية ضمن احتفالاتها بعيد الحب، وقامت جنات بالاستعداد للحفل من خلال اجراء عدد من البروفات مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو د. محمد الموجي وبرعاية الدكتورة جيهان مرسي.





من المقرر ان تغني جنات عدد من أغانيها الرومانسية الشهيرة وكذلك أغاني البومها الأخير " انا بانتظارك " والذى ضم 11 أغنية باللهجة المصرية، تعاونت فيه مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب.



