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أخبار البلد

مصادر تكشف موعد اجتماع لجنة كورونا لبحث سيناريوهات استكمال الدراسة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:52 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
أكدت مصادر حكومية ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء سوف يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا مطلع الأسبوع المقبل لبحث عدد من الملفات منها استعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثاني للعام الدراسي الحالي.

كما يستعرض الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بـ فيروس كورونا، وموقف حالات الشفاء، والإصابات حتى آخر رصد تم فى هذا الصدد، وتوزيع تلك الحالات على مستوى المحافظات، ومحافظات الأكثر إصابة مقارنة بباقى المحافظات.

وأشارت المصادر إلى أن مناقشة سيناريوهات استكمال الدراسة ياتي وفقًا لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين فى هذه الامتحانات.


وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتي: التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، وفي الوقت نفسه، تم استعراض الاستعدادات اللازمة لاجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تمهيدا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا".

وأضاف المستشار نادر سعد أن رئيس الوزراء وجّه خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المدارس والجامعات قبل استئناف العملية التعليمية.
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