الصحة: خروج 55 مصابا من المستشفى في تصادم أتوبيسين على طريق الإسماعيلية - الزقازيق





أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، عن خروج 55 مصابًا من المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، في حادث تصادم أتوبيسين على طريق "الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي"، وذلك من إجمالي 58 مصابًا.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف مجهزة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.





وأضاف "مجاهد" أنه تم خروج 55 حالة من المستشفى بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتحسن حالتهم الصحية، لافتًا إلى أن 3 مصابين لايزالون في المستشفى ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.