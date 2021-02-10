الشوربجى "تقييم كل 3 شهور لإصدارات المؤسسات الصحفية

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة تقوم بالتقييم كل ثلاثة أشهر، حيث قمنا بعمل تقيم من بداية 1 يوليو إلى 30 ستمبر، بالإضافة إلي تقيم أخر من 1 أكتوبر إلي 30 ديسمبر، وذلك بعد التغييرات لعمل مقارنة.









وقال رئيس الهيئة الوطنية، خلال لقائه بمحررى ملف الهيئة جلسنا مع جميع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير ولفتنا انظارهم إلى الأخطاء، ونحن نرى هل يتم تكرار هذه الأخطاء أم لا، مؤكدا أنه خلال ال٣ شهور الاخيرة هناك مؤسسات أصبحت أفضل مما كانت عليه قبل ذلك.





وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن هذا معناه أننا نتقدم للأفضل، مؤكدا اننا نناقش رؤساء مجلس الادارة، ورؤساء لتحرير المطبوع والموزع والمراجع والإيراد والمصروف ، وهناك مؤسسة لأول مرة لا يوجد الا إصدار واحد هو الخاسر وباقي الإصدارات جيدة، ومعنى ذلك أن هناك شيء جيد يمكن أن نبني عليه.



