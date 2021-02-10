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مرأة

بـ التايجر.. مايا دياب بإطلالة جريئة تثير الجدل.. شاهد

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:04 م
مايا دياب
مايا دياب
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نهى هجرس
نشرت الفنانة مايا دياب، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.


وأطلت مايا دياب، ببنطال رياضي من التايجر، ومرتدية معه توب هاف ستومك باللون الأبيض مع سويت شيرت من التايجر ليبرز جمالها، وانتعلت حذاء مكشوفا باللون البيج.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مايا دياب في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع لمسات رقيقة من الايلاينر، ووضعت نظارة شمسية مع احمر للشفاه باللون البيج لإكمال إطلالتها.


كما تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة، ووضعت قبعة باللون البيج لإكمال ظهورها.


ووضعت مجموعة من السلاسل الذهبية حول الرقبة .
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