بإطلالة جريئة.. شاهد مايا دياب تثير الجدل على إنستجرام

نشرت الفنانة مايا دياب ، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بإطلالة كاجوال لافتة كشفت بها عن جمالها.





وتألقت بها مايا دياب ، ببلوفر باللون الأبيض وعليه مجموعة من الرسومات الملونة وهو ما أبرز من جمالها ورشاقتها، وانتعلت جوارب رياضية باللون الأصفر لاستكمال إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الترابية التي تكشف جمال عينيها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الغامق الذي يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.