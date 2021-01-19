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فن

بشفاه مشوهة... مايا دياب تصدم متابعيها بسبب دكتورة تجميل

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 02:52 م
مايا دياب
مايا دياب
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ندى فكري
نشرت الفنانة مايا دياب مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت مايا دياب في الفيديو وهي تقوم بمقلب لدكتورة  التجميل الخاصة بها حيث قامت مايا بلصق شفتيها بماده اللصق ليصبح شكلها مشوهًا ثم ذهبت إلى الدكتورة وأخبرتها أنها تشوهت وهي تبكي.

وفوجئت الدكتورة واحتضنت مايا و قامت بمواستها، وبعد ذلك انهارت مايا من الضحك لتدرك الدكتورة أنه مقلب .

كانت قد أعلنت النجمة اللبنانية مايا دياب عن صدور أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "دوب" اليوم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت مايا دياب الصورة الرسمية للأغنية، مرتدية توب شتويا أنيقا مكشوف الكتف والساق، أما من الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.
 
يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.

شارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم حسن الرداد وماجد المصري وحمدي الميرغني وأوس أوس وإنجي علي وأشرف زكي، وعرضت المسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.
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