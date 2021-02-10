معلومات تفصيلية عن سيارة ريا أبي راشد بعد ظهورها فى برنامجها الجديد

يسعى مشاهير الفن فى العالم والوطن العربى إلى الخروج على جمهورهم ومحبينهم كل فترة بصحبة شىء مميز او فخم او غالٍ ، حتى يجذبوا الانتباه لهم.





وبسبب حب العديد من الجماهير للسيارات الكلاسيكية التى تعود الى الزمن الجميل قامت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد بالظهور على حسابها الخاص بانستجرام متكأة على سيارة كلاسيكية قمة فى الجمال " معلقة " Fast, Furious & Fun عشرة_ اسكوب_ مع _رايا " كنوع من الدعاية وجذب الانتباه الى برنامجها الشهير.





وبعد البحث عن هذه السيارة الكلاسيكية الرائعة اتضح انها من نوع MG MGB موديل 1973 ، حيث يستمد هذا الطراز قوته من محرك Buick-Rover V8 بسعة 3.5 ليتر في GT. يزن محرك V8 خفيف الوزن أكثر قليلًا من محرك MGB رباعي الأسطوانات وأقل بكثير من وحدة MGC ذات الست أسطوانات التي يزيد وزنها عن 600 رطل.





اما عن اختبارات السرعة للسيارة الكلاسيكية MG MGB موديل 1973 ، فكانت تتألق من 0-60 في حوالي ثماني ثوان وسرعة قصوى تبلغ 125 ميل في الساعة.





وبلغ إجمالي الإنتاج لهذه السيارة 21801 سيارة لعام 1973 في جميع أنحاء العالم ، 17403 منها وصلت إلى الولايات المتحدة فقط 3178 سيارة مكشوفة بيعت في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، وتم تصدير 820 سيارة RHD و LHD إلى أماكن أخرى. وجد ما مجموعه 11550 1973 MGB GT مشترين ، ومرة ​​أخرى بشكل غير عادي ، حصلت المملكة المتحدة على الأغلبية مع 6563 مقابل 3747 قادمًا إلى الولايات المتحدة.





وتمت إضافة بعض الألوان غير العادية إلى لوحة الألوان لعام 1973 ، إلى جانب لون زنجبيل داخلي جديد (وغير معتاد تمامًا) يسمى Ocher والذي استمر لمدة عام فقط.





اما عن اسعار السيارة الكلاسيكية MG MGB موديل 1973 فى العالم الان تتراوح ما بين 5 الاف دولار اى ما يعادل 78 الف جنيه ، الى 20 الف دولار اى ما يعادل 313 الف جنيه، حيث يحدد السعر على حسب الحالة العامة واللون الخاص بها وهل هى كشف ام لا.