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أخبار العالم

توصية عاجلة من الصحة العالمية بشأن لقاح استرازينيكا ضد كورونا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 05:18 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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شريف سيد
أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، باستخدام لقاح "استرازينيكا أكسفورد" لمن هم فوق عمر الـ 65 عاما، وذلك على الرغم من الرفض الأوروبي لهذا الأمر. 

وبعد إعلانها عن "كوفيد طويل الأمد"، هدأت منظمة الصحة العالمية مخاوف العالم من الوباء، بإعلانها عن انخفاض لعدد الحالات الجديدة المصابة  Covid-19 ، والمبلغ عنها في جميع أنحاء العالم للأسبوع الرابع على التوالي ، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، وفق ما ذكرت سي إن إن.

 في تحديثها الأسبوعي عن الحالة الوبائية في العالم، قالت منظمة الصحة العالمية إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 3.1 مليون حالة إصابة جديدة بـ Covid-19 الأسبوع الماضي ، وهو انخفاض بنسبة 17٪ عن الأسبوع السابق. 

وقالت إن هذا هو أقل عدد من الحالات المبلغ عنها منذ الأسبوع الأخير من أكتوبر.

 استحوذت الولايات المتحدة على أكبر عدد من حالات Covid-19 الجديدة ، مع 871365 حالة.

 ومع ذلك ، فإن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 19٪ في الحالات عن الأسبوع السابق.

 وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة كانت أيضًا من بين الدول التي أبلغت عن أكبر عدد من الحالات الجديدة في جميع أنحاء العالم. 

من بين جميع المناطق ، شهدت إفريقيا أكبر انخفاض في الحالات بنسبة  (22٪) ، بينما شهد شرق البحر المتوسط ​​النسبة الأصغر (2٪). 

على الصعيد العالمي ، ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى أكثر من مليونين و340 ألف حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المصابين منذ بدء تفشي الوباء 106 ملايين و688 ألف إصابة.
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