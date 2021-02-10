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تعليم

قبل الامتحانات بأيام.. نصائح للطلاب للحصول على أعلى الدرجات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 06:19 م
طلاب جامعات - صورة
طلاب جامعات - صورة أرشيفية
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حسام الفقي
قال الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس إنه تم إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول في كل الجامعات المصرية حسب قرارات المجلس الأعلي للجامعات .

وأضافت الدكتورة سامية، خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنه علي جميع الطلاب الاستعداد الجيد  للامتحانات مؤكدة أنه يتم تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الآخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.

وأكدت أستاذة علم الاجتماع ضرورة "تحديد هدف لكل طالب ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر عليه أولا بأول، وعند انتهاء كل درس - والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية"، مشيرة الي أهمية الابتعاد عن الاخبار السلبية والشائعات التي تؤئر بالفعل علي نفسية الطالب .

وتابعت أن إحدى أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدولا أو قائمة مهام محدد بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، وأوقات الراحة، وهو ما يساعد الطالب للحفاظ على الوقت وتوظيفه وفقا لأولويات المرحلة الدراسية الخاصة به، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر.

وأشارت إلى أن المعرفة ليس لها حدود وهى أساس تقدم أي مجتمع أو دولة، منوهة إلى أن مقياس تقدم الأمم هو مستوى الوعي الثقافي والمعرفي بالمجتمع، لذا يقدم أساتذة الجامعة أساسيات كل علم وفيما بعد على الطالب التوسع والاطلاع في هذه العلوم.
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