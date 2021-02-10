نجاح الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة.. نواب: خطوة مهمة لتوحيد المسار.. ويؤكدون: القضية في قلب وعقل القيادة المصرية

برلماني: حوار الفصائل بالقاهرة بداية لتوحيد المسار الفلسطيني

برلمانية عن حوار القاهرة: خطوة هامة من الخطوات أثبتت قوة ودبلوماسية الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية

برلمانية: القضية الفلسطينية محور اهتمام الرئيس السيسي وجزء لا يتجزأ من أمن مصر









توجهت الفصائل الفلسطينية بالشكر للرئيس السيسي على دعمه ورعايته لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني، والذي عقد خلال يومي ٨، ٩ من شهر فبراير الجاري ،و انتهت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة،بالتوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة، وبمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.













وفي هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، بهذه الخطوة الهامة ، مشيرين إلى أهمية دور مصر الاستراتيجي والمحوري، وإيمانها التام بالقضية الفلسطينية وحقهم فى دولة مستقلة، مؤكدين أن مصر كانت و ستظل أول الداعمين للقضية الفلسطينية.









بداية أشاد النائب مجدي عاشور عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالحوار الفلسطيني، و الذي انعقد في القاهرة برعاية مصرية لضمان إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدًا على أنه سيكون بداية الطريق الصحيح لتوحيد مسار الفلسطينيين وبناء رؤية وطنية واضحة أهدافها بين كافة الفصائل الفلسطينية.









وأشار" عاشور" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن القضية الفلسطينية ما زالت على قائمة الأولويات لدى الدولة المصرية منذ اليوم الأول وحتي وقتنا الحالي، مؤكدًا على أن هذا الاهتمام لن يتوقف حتي يتم الوصول إلى حل عادل لهذه القضية، بشكل يحمي و ينصف حقوق الشعب الفلسطيني.









وأعرب عضو لجنة العلاقات الخارجية عن تمنيه من الفصائل الفلسطينية بضرورة توحد الجهود ونبذ الانقسامات، حتي يتم تكريس الجهود لتحريك المياه الراكدة، ورفع المعاناة عن عاتق الشعب الفلسطيني.













من جانبه قالت النائبة، روان لاشين عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن نجاح الحوار الفلسطيني، والذي تمت فعالياته بالقاهرة في الفترة 8 ، 9 من شهر فبراير الجاري ، يعد من الخطوات الهامة التي أثبتت قوة ودبلوماسية الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، الأمر الذي من شأنه إحداث تأثير قوي سيسهم حتما في توحيد مسار الشعب الفلسطيني.









وأكدت" لاشين" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" على أن رعاية الرئيس السيسي للحوار الوطني الفلسطيني دليل علي حرص القيادة المصرية بتوفير الشرعية للمفاوض الفلسطيني، واستئناف عملية السلام وفق رؤية فلسطينية موحدة وبناء على اسس راسخة من وحدة الشأن الفلسطينى الداخلي، لافتة الي أهمية دور القيادة السياسية المصرية، وحرصها على توحيد الصوت الفلسطيني، وانهاء كافة النزاعات القائمة، والعودة لطاولة المفاوضات لاقرار السلام، والوصول الي اتفاقيات عادلة بين الطرفين.









وعبرت عضو لجنة العلاقات الخارجية عن شعورها بالتفاؤل بنتائج الحوار الوطنى الفلسطينى فى ضوء ما بذلته وتبذله الدولة المصرية من جهود مخلصة ودؤوبة للوصول الى حل عادل، و التهيئة للتوافق الفلسطيني.

















وفي نفس السياق ثمنت النائبة، منال نصر عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على دعمه الدائم والمستمر للقضايا التي تمس الشأن العربي، لا سيما قضية الشعب الفلسطيني، لافتة إلي أهمية دعمه الدائم لتوحيد الفصائل الفلسطينية، لإزالة الخلافات والإنقسامات داخل الصف الفلسطيني.









وأكدت " نصر" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " ان الحوار الوطني الفلسطيني من شأنه العمل على ترتيب البيت الفلسطيني ، ودعم وحدته بما يحقق مصالح الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، بمثابة أمن قومي، وجزء لا يتجزأ من أمن مصر، ولا يمكن بأي حال أن تتهاون مصر في جمع شمل الفلسطينين وتوحيدهم، معقبة:" هذا ما تعهد به الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، حيث أن القضية الفلسطينية ،محور اهتمامه في زياراته الخارجية.









وتابعت عضو لجنة الشئون العربية، حديثها قائلة:" الدولة المصرية دائما ما تحتصن أشقائها العرب، مشيرة إلى أن مصر كانت ولا زالت الداعم الأول لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، من منطلق أن الانقسامات الداخلية من شأنها إضاعة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



