ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد ثروت يطرح "يا مستعجل فراقي".. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:40 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

طرح الفنان محمد ثروت، أحدث أغانيه التى تحمل اسم "يا مستعجل فراقي"، وذلك بعد غياب سنوات عن الساحة الفنية.

 

الأغنية من كلمات  تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد رحيم.

 

وسبق أن أعلن الملحن محمد رحيم- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر- تعاونه مع الفنان محمد ثروت

 

وكان آخر أعمال الفنان محمد ثروت مشاركته فى حفل بعنوان "مناجاة شهر رمضان المعظم"، والذى اجتمع فيه كل من محمد ثروت، أحمد سعد، مصطفى عاطف، محمود هلال، وائل الفشنى، إيهاب يونس، فى بث مباشر "لايف" عبر موقع يوتيوب، حيث اجتمع المنشدون الستة فى ليلة لم تتكرر من الابتهالات والأدعية ومدح الرسول والتضرع إلى الله. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحضرة تنشد على مسرح النهر بساقية الصاوى.. تفاصيل

إصابة المنشد الديني مصطفى عاطف بفيروس كورونا

مهرجان الأم المثالية.. بيومي فؤاد يروي عن مقلب كوميدي على يد محمد ثروت

خناقة بين بيومي فؤاد ومحمد ثروت في صاحبة السعادة والسبب صيد السمك.. فيديو

محمد ثروت يستعد لطرح يا مستعجل فراقي

محمد ثروت يطرح أغنية يا مستعجل فراقي .. قريبا

ترشيحاتنا

كل الخيارات متاحة.. هل تعود الكويت للحظر الجزئي بسبب كورونا؟

خضع لعملية معقدة.. تعرض حارس الوداد المغربي لاعتداء بالسلاح الأبيض

اعرف عدد إصابات كورونا اليوم

خطط لكل الاحتمالات.. التعليم العالي تعلن تفاصيل جديدة عن الامتحانات

أيمن عزب يحيي ذكرى وفاة الفنان عمرو هاشم بكلمات مؤثرة

8 موافقات مهمة خلال اجتماع الحكومة اليوم.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبطئ الشيخوخة ويقوي الذاكرة.. فوائد غير متوقعة لهذا النوع من الشاي

بطلة كليب بتكلم جد.. لن تصدق ما ستعرفه عن هذه السيارة | صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الليمون والكركم قبل النوم؟