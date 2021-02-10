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فن

بالأصفر.. فيفي عبده تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:02 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبدة بإطلالة صيفية باللون الأصفر.

يذكر أن فيفي عبده اعتادت على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

كانت أحدث أعمال فيفي عبده برنامج "خلى بالك من فيفي" الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة إن بي سى.

وأحدث أعمال فيفي عبده  الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.
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