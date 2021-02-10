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الوزراء يكشف حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني .. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 09:33 م
المستشار نادر سعد،
المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء
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محمود محسن
نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أي حديث عن تأجيل بدء الفصل الدراسى الثاني، موجها نصيحة للطلاب بألا يلتفتون للشائعات.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن "الحديث في الوقت الحالي عن إلغاء الفصل الدراسي الثاني يدخل ضمن بند "التهريج"، فنحن لم نستكمل الفصل الدراسي الأول حتى الآن.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرار الذي سيتم إعلانه سوف يأتي في صالح الطلاب، سواء كان إلغاء الدراسة أو استكمالها.

وأشار سعد إلى أن الدولة المصرية لا تتخذ قراراتها عبر تريند تويتر، ولكن القرارات تتخذ وفق الصالح العام.

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