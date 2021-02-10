أمريكا تحطم آمال تركيا بعدم رفع العقوبات قبل محادثات مرتقبة بين وزراء الخارجية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن يجري وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، محادثات مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال الأيام المقبلة.





وقال برايس ردًا على سؤال حول ما إذا كانت تأخذ في الحسبان، الاقتراح التركي بعدم استخدام أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية بشكل دائم مقابل رفع العقوبات: "إن أنظمة إس 400 الروسية لا تتوافق مع تسليح حلف الناتو. إنها تشكل تهديدًا للأمن التقني للناتو، ولا تتوافق مع التزامات تركيا بحلف الناتو".





وأكد برايس أن موقف الولايات المتحدة بشأن الأنظمة الصاروخية الروسية لن يتغير.





يذكر أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اقترح أمس، عدم استخدام تركيا الأنظمة الصاروخية الروسية، إلا في حالة التهديد، وذلك في مقابل رفع العقوبات الأمريكية من على أنقرة.





وفرضت واشنطن عقوبات على تركيا بسبب شرائها الأنظمة الصاروخية الروسية، فيما تطالب أنقرة بإجراء مفاوضات لتخطي هذه الأزمة ورفع العقوبات التي تشكل ضررًا على اقتصادها تزامنًا مع وباء فيروس كورونا.