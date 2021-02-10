أخبار السينما| عرض فيلم أغنية نحو السماء في سينما زاوية .. وسعاد في مهرجان برلين 2021

يُعرض الفيلم الروائي البيروفي أغنية نحو السماء للمخرجة ميلينا ليون، الحاصل على 15 جائزة دولية، في سينما زاوية بوسط البلد ابتداءً من اليوم الأربعاء 10 فبراير، وتقام ستة عروض للفيلم..





وتستند الأحداث إلى قصة حقيقية وقعت خلال ذروة الأزمة السياسية في دولة بيرو في الثمانينيات. يدور الفيلم حول امرأة شابة تدعى جورجينا، قادمة من جبال الأنديز، تتعرض طفلتها حديثة الولادة للخطف في عيادة صحية مشبوهة. فيقودها بحثها اليائس عن الطفلة إلى مقر صحيفة معروفة، وتقابل الصحفي المنزوي بيدرو كامبوس، الذي يحمل على عاتقه مهمة التحقيق في الحادث..





يعرض فيلم سعاد فى برلين 2021 ، بعد أن كان ضمن اختيارات مهرجان كان الرسمية في عام ٢٠٢٠.

ويعرض فيلم سعاد عرض أول، في مهرجان برلين هذا العام بالبانوراما .

وسعاد من إخراج آيتن أمين وكتابة السيناريست محمود عزت، ومن إنتاج فيفيد ريل و فيج ليف ستوديوز و نوماديس و فيلم كلينيك .

و هو فيلم من انتاج كل من سامح عواض و مارك لطفي و درة ابوشوشة و محمد حفظي ، كما شارك في الانتاج آيتن امين و الألماني فين فيندرز ..





يستمر عرض الفيلم المكسيكي المُدللات للمخرجة أليخاندرا ماركيز أبيللا في سينما زاوية للأسبوع الخامس على التوالي، حيث سيعرض الفيلم من يوم 10 فبراير حتى 16 فبراير، وكان الفيلم الحاصل على العديد من الجوائز الدولية قد انطلقت عروضه في زاوية منذ مطلع الشهر الماضي.

حصد الفيلم العديد من الجوائز الدولية ومنها الجائزة الكبري من مهرجان فريبورغ السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور من مهرجان ماكاو السينمائي الدولي، وثلاث جوائز من مهرجان مالاچا السينمائي أفضل فيلم لاتيني أميركي، أفضل سيناريو، أفضل مونتاج.

كما شارك الفيلم في عدة مهرجانات منها مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، مهرجان روما السينمائي الدولي، مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان موريليا السينمائي الدولي، مهرجان مراكش السينمائي الدولي، مهرجان تالين بلاك نايتس الدولي بإستونيا، مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي، ومهرجان هونج كونج السينمائي.



