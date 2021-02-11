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فن

وليد سامي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل أغنية المصلحجية كترو لـ أحمد شيبة

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:00 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
عبّر الملحن وليد سامي، عن سعادته بالتعاون مع الفنان أحمد شيبة في أغنية جديدة بعنوان "المصلحجية كترو" التي يستعد لطرحها غدًا الخميس على القناه الرسمية الخاصة به.

وقال وليد سامي، في تصريح لـ "صدى البلد": "سعيد بالتعاون مع الفنان أحمد شيبة لأنه صوت شعبي مميز، مضيفا:"اهلي في بداية مشواري كانوا بيقولولي انت فاكر نفسك أحمد شيبة؟".

وتابع: "أتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، وعندما عرضت الأغنية عليه ابدى إعجابه الشديد بها من ثم تقابلنا وإتفقنا على التفاصيل وبدأنا تنفيذ الأغنية".

"المصلحجية كترو" كلمات عمرو قطب والحن وليد سامي وتوزيع طه الحكيم ومكس وماستر محمد جودة.


وليد سامي يكشف لـ صدى البلد تفاصيل أغنية المصلحجية كترو لـ أحمد شيبة
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