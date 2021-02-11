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للصلح بين المتنازعين.. مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى يكشف تفاصيل الموقع الجديد

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:08 ص
صدى البلد
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عادل نصار
كشف الدكتور أسماء الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، تقديم موقع الأزهر الشريف على شبكة الانترنت خدمة جديدة للصلح بين المتنازعين.

وأكد الحديدي، برنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أنه نهدف النزول للشارع ومتابعة الشكوى، مضيفا أن من الممكن حضور الشخص صاحب الشكوى للأزهر.

وتابع مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن في حال تعذر هذا الأمر يتم تشكيل لجنة تذهب له في أي مكان وتم هذا الأمر لـ ألاف الأسر المصرية، مشيرا إلى أن الهدف الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.

وأكد الدكتور، أنه من ضمن الأهداف التي نسعى لتحقيقها منع المخاطر المترتبة على التفكك وهى كارثة بلا شك، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم استقطاب الأبناء في طريق غير محمود للجماعات الإرهابية.

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