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رياضة

يستطيع التسجيل يوميا.. فاتح تريم: على مصطفى محمد الكثير ليتعلمه

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:45 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد رشاد
أشاد المدرب التركي المخضرم فاتح تريم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جالاتا ساري بلاعبه المصري مصطفى محمد بعد مواصلة التألق في مباراته الثالثة.

وشارك مصطفى محمد في مباراته الثالثة مع فريقه التركي الجديد ليسجل الهدف الثالث تواليًا بواقع هدف في كل مواجهة، لكن في مواجهة اليوم خسر فريقه (3-2) أمام ألانيا سبور ليودع كأس تركيا من ربع النهائي.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال تريم :"مصطفى محمد يواصل تسجيل الأهداف ويمكنه تسجيل المزيد من الأهداف في الفترة المُقبلة".

وأضاف المدرب التركي :"يحصل مصطفى محمد على مكان جيد في مواجهة المرمى، وهو ما زال صغير في السن ويمكنه تعلم الكثير في الفترة المُقبلة، ويمكنه أن يسجل كل يوم عندما يلعب".

وأنهى تريم :"في النهاية لا يهمنا من سيسجل الأهداف طالما فريقنا يفوز، لكننا سعداء بأن اللاعبين الذين تعاقدنا معهم يسجلون الأهداف".
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