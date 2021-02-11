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أخبار العالم

عشاء عمل في الإليزيه.. ماكرون يبحث مع الحريري أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، التطورات الإقليمية والصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة وسبل تذليلها.

وأفاد مكتب الحريري، بأن الأخير لبى دعوة ماكرون إلى عشاء عمل في قصر الرئاسة الفرنسية الاليزيه في باريس، وفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأضاف أن اللقاء الذي دام ساعتين، تناول آخر التطورات الإقليمية ومساعي الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الأزمات التي يواجهها، إضافة إلى جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ في أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن الحريري في هذا السياق بحث وماكرون الصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة، السبل الممكنة لتذليلها.

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