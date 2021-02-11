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اقتصاد

الإسكان: بدء تسليم أراضى بيت الوطن بالتوسعات الشمالية بـ6 أكتوبر الاثنين

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:06 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
يبدأ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر يوم الاثنين المقبل الموافق  15/2/2021، في تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع بيت الوطن بمناطق (C.D.E.F.G.H)، بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.
 
وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالمنطقة C، القطع من 1 : 15، يوم الإثنين 15/2/2021، والقطع من 16 : 30، يوم 22/2/2021، والقطع من 31 : 45، يوم 1/3/2021، والقطع من 46 : 60، يوم 8/3/2021، والقطع من 61 : 75، يوم 15/3/2021، والقطع من 76 : 90، يوم 22/3/2021، والقطع من 91 : 105، يوم 29/3/2021، والقطع من 106 : 120، يوم 5/4/2021، والقطع من 121 : 135، يوم 12/4/2021، والقطع من 136: 150، يوم 19/4/2021، والقطع من 151 : 161، يوم 26/4/2021.


 وأضاف رئيس الجهاز: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة D، القطع من 1 : 15، يوم 10/5/2021، والقطع من 16 : 30، يوم 17/5/2021، والقطع من 31 : 45، يوم 24/5/2021، والقطع من 46 : 60، يوم 31/5/2021، والقطع من 61 : 75، يوم 7/6/2021، والقطع من 76 : 94، يوم 14/6/2021، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة E، من 1 : 15، يوم 21/6/2021، والقطع من 16 : 30، يوم 28/6/2021، والقطع من 31 : 45، يوم 5/7/2021، والقطع من 46 : 60، يوم 12/7/2021، والقطع من 61 : 75، يوم 26/7/2021، والقطع من 76 : 94، يوم 2/8/2021.
وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة F، من 1 : 15، يوم 9/8/2021، والقطع من 15 : 30، يوم 16/8/2021، والقطع من 31 : 45، يوم 23/8/2021، والقطع من 46 : 60، يوم 30/8/2021، والقطع من 61 : 75، يوم 6/9/2021، والقطع من 76 : 90، يوم 13/9/2021، والقطع من 91 : 105، يوم 20/9/2021، والقطع من 106 : 120، يوم 27/9/2021، والقطع من 121 : 135، يوم 4/10/2021، والقطع من 136 : 150، يوم 11/10/2021، والقطع من 151 : 158، يوم 18/10/2021، مضيفًا أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة G، من 1 : 15، يوم 25/10/2021، والقطع من 16 : 30، يوم 1/11/2021، والقطع من 31 : 45، يوم 8/11/2021، والقطع من 46 : 60، يوم 15/11/2021، والقطع من 61 : 75، يوم 22/11/2021، والقطع من 76 : 90، يوم 29/11/2021، والقطع من 91 : 98، يوم 6/12/2021.
ولفت رئيس الجهاز إلى أنه سيتم القطع بالمنطقة H، من 1 : 15، يوم 13/12/2021، والقطع من 16 : 30، يوم 20/12/2021، والقطع من 31 : 45، يوم 27/12/2021، والقطع من 46 : 60، يوم 3/1/2022، والقطع من 61 : 75، يوم 10/1/2022، والقطع من 76 : 90، يوم 17/1/2022، والقطع من 91 : 108، يوم 24/1/2022، مضيفًا أنه تم تخصيص أيام 31/1/2022 و 7 ، 14/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام
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