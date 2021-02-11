السبت المقبل.. وزير الرياضة يشهد تحدى بيج رامى وكرم جابر





يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، السبت المقبل ١٣ فبراير، وبحضور أبطال مصر المتأهلين لاولمبياد طوكيو والبطل بيج رامى بطل مستر اولمبيا والبطل الاوليمبى كرم جابر، الفعاليات التى ينظمها الاتحاد المصرى ل"رياضات الشارع واللياقة البدنية" برئاسة اسلام قرطام، وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية.





ومن المقرر أن تتضمن الفعاليات ، مؤتمر صحفي خاص بإطلاق النسخة الأولى من اولمبياد الشارع واللياقة البدنية والتى تستضيف فعاليتها مدينة الغردقة بمشاركة ٢٠٠٠ شاب وفتاة ، و افتتاح بطولة الاسكندرية ل"اللياقة البدنية وستريت وورك أوت" التى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية كأول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية.





كما يشهد وزير الرياضة إطلاق مبادرة"فرحونا يا أبطال" بحضور المتأهلين لأولمبياد طوكيو لدعم الابطال المصريين فى رحلة البحث عن إنجاز رياضى جديد فى الأولمبياد، وذلك بمشاركة عدد كبير من اللاعبين الاولمبيين والبارلمبيين.





وفى اطار الفعاليات يظهر "بيج رامى، والبطل كرم جابر في تحدي خاص لنشر ثقافة ممارسة رياضة والتوعية بإخطار كورونا.



