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أخبار العالم

مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر جريمة الحوثيين ضد مطار أبها

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:19 م
مطار ابها
مطار ابها
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أمينة الدسوقي
عبرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعملية الإرهابية التي حاولت من خلالها الميليشيات الحوثية استهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية من خلال طائرة مسيرة دون طيار.


وقالت في بيان لها: «إن الأمانة العامة للمجلس إذ تدين هذا الهجوم الإرهابي الذي يعد دليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات إلى استهداف أمن المملكة ومنشآتها المدنية وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، فإنها تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة في الإجراءات كافة التي تتخذها لصد هذا العدوان وحماية أراضيها ومنشآتها»، وفقا لما ذكرته صحيفة "عاجل".


ووفقا لصحيفة "عاجل"، كانت قوات التحالف أعلنت أمس، الأربعاء، السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها؛ عقب استهداف ميليشيات الحوثي (المدعومة من إيران) لمطار أبها.


وأشارت قيادة التحالف إلى أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين، وأن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين، جريمة حرب.
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