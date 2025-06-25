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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هشام مهران رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة أورنچ مصر

هشام مهران
هشام مهران
أحمد عبد القوى

أعلن مجلس إدارة شركة اورنچ مصر للاتصالات عن تعيين هشام مهران رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للشركة، اعتبارًا من 1 اغسطس 2025، وذلك خلفًا للمهندس ياسر شاكر الذي سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة أورنچ مصر إلى جانب منصبه كرئيس تنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في مجموعة اورنچ خلفا لجيروم هاينك.

يتمتع هشام مهران بخبرة تتجاوز 25 عامًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال وقد تقلّد عدة مناصب قيادية داخل الشركة، كان آخرها منصب نائب رئيس الشركة لقطاع الأعمال. وقد لعب دورًا محوريًا في نجاح استراتيجية اورنچ مصر لقطاع الاعمال، وساهم بشكل فعال في تطوير حلول الاتصالات المتكاملة لهذا القطاع الحيوي. كما قاد مهران عددًا من المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي، من أبرزها إنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي تعيين هشام مهران تأكيدًا على ثقة مجموعة اورنچ في الكفاءات والخبرات المصرية، وتعزيزًا لالتزامها المستمر بالسوق المصري.

هشام مهران اورنج اتصالات

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