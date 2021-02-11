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محافظات

محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف جهود النظافة في المدن والقرى.. صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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محمود زيدان
وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف جهود جهاز النظافة بمختلف القرى والمدن، ورفع المخلفات والقمامة أولًا بأول، مع متابعة أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية والخدمية.

وفي نفس السياق، تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على مدار الساعة سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى، ومتابعة منظومة النظافة بقرى دسوق واستمرار أعمال حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقَا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى ، كفر مجر ، محلة أبو على ، شباس الشهداء ، سنهور المدينة ، شابة ، العجوزين ، أبو مندور ، كنيسة الصرادوسى ، شباس الملح ، كفر العرب.
 
كما تابعت، جهود حملات النظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق ورفع الاشغالات و مسح وتمهيد الشوارع بالإضافة لمتابعة المشروعات القائمة بالقرى بالإضافة إلى أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع واستمرار العمل على فض أى تجمعات.

وأجرت "ماضي" عدة جولات ميدانية على المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب فضلًا عن استمرار بالعمل ، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.
محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف جهود النظافة في المدن والقرى.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف جهود النظافة في المدن والقرى.. صور
محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف جهود النظافة في المدن والقرى.. صور
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