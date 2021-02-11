محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف جهود النظافة في المدن والقرى.. صور

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف جهود جهاز النظافة بمختلف القرى والمدن، ورفع المخلفات والقمامة أولًا بأول، مع متابعة أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية والخدمية.





وفي نفس السياق، تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على مدار الساعة سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى، ومتابعة منظومة النظافة بقرى دسوق واستمرار أعمال حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقَا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى ، كفر مجر ، محلة أبو على ، شباس الشهداء ، سنهور المدينة ، شابة ، العجوزين ، أبو مندور ، كنيسة الصرادوسى ، شباس الملح ، كفر العرب.

كما تابعت، جهود حملات النظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق ورفع الاشغالات و مسح وتمهيد الشوارع بالإضافة لمتابعة المشروعات القائمة بالقرى بالإضافة إلى أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع واستمرار العمل على فض أى تجمعات.



