لأول مرة.. تدشين مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط في الوادي الجديد

استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، الخميس، الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، والوفد المرافق له خلال زيارتهم للمحافظة يرافقهم محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، لتدشين مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط للمحافظة.





واستهل هيكل زيارته -بحسب بيان- بجولة تفقدية لحديقة ٣٠ يونيو بمنطقة مطار الخارجة، حيث قام بغرس نخلة بالحديقة، في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل وإنتاج التمور.

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عهد السيسي.. مشروعات تنموية عملاقة على أرض الوادي الجديد وسلّم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عدد من العقود للمستفيدين من مشروع بشاير الخير بالمحافظة «بيتك.. مصنع.. غيطك» شمال مدينة الخارجة، والذي يمنح المستفيد منزلا مؤثثا ملحقًا به مساحة مخصصة لتربية الدواجن وقطعة أرض زراعية مستصلحة على مساحة ٥ أفدنة، على أن يتم استكمال تسليم باقي العقود للمستفيدين البالغ عددهم 200 مستفيد.





جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس الشيوخ وممثلي برلمان الشباب بالمحافظة.





من ناحية أخرى، وجه المحافظ باستمرار متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والجاهزية التامة بالمدارس والكليات استعداداََ لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك لضمان سلامة الجميع، كما شدد على تفعيل الرقابة على ظاهرة إلقاء المخلفات بالطرق والأحياء ومصادرة السيارات المخالفة التي يتم ضبطها للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن.





وأكد الزملوط ضرورة تضافر الجهود في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لتطوير قرى مركز الفرافرة البالغ عددها 25 قرية ضمن 50 مركزا على مستوى الجمهورية مستهدف تطويرها ورفع كفاءتها، موجها بدعم ومتابعة جهود تنفيذ المشروع لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.





من جانب اخر التقي اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بممثلي برلمان الشباب على مستوى المحافظة، وذلك على هامش مشاركتهم بجلسة المجلس التنفيذي المنعقد اليوم، بناء على دعوته للمشاركة بالجلسة للبرلمان، لاطلاع الأعضاء على ما يتم من مشروعات ومبادرات على أرض المحافظة.





وتناول اللقاء تفعيل دور البرلمان داخل المجتمع والمشاركة في تقديم حلول لما يواجه المجتمع الواحاتي من تحديات تنموية والمساهمة في توعية الشباب بقضايا مجتمعهم.