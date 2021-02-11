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رياضة

بسبب صفقته التاريخية.. إلزام نادي ليفربول بدفع تعويضات لصالح فولهام

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:35 م
صدى البلد
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يسري غازي - محمد السعيد
ألزمت لجنة تعويضات كرة القدم للمحترفين في إنجلترا نادي ليفربول بدفع حق رعاية نادي فولهام للاعب الريدز هارفي إيليوت.


وذكر نادي ليفربول في بيان رسمي، أن لجنة التعويضات ألزمت الريدز بتعويض قدرها 1.5 مليون جنيه إسترليني لصالح نادي فولهام، بالإضافة إلى 2.8 مليون جنيه إسترليني تعتمد على أداء اللاعب.


وتابع نادي ليفربول: "نادي ليفربول لكرة القدم يحترم نتيجة قرار لجنة التعويضات العادل والشامل في هذا الأمر، نود أن نشكر اللجنة على وقتهم واجتهادهم في التوصل إلى قرار".


واختتم البيان: "نتطلع الآن إلى الترحيب بعودة هارفي من فترة إعارته إلى بلاكبيرن روفرز في الصيف ومساعدته على مواصلة بناء مسيرة طويلة وناجحة في آنفيلد".


كان ليفربول تعاقد مع إيليوت "أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي" في صيف 2019، قادما من نادي فولهام.
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