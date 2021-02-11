8 اختصاصات للجنة التعليم والبحث العلمى بلائحة مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

حددت المادة "53" من مشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتى وافقت عليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا، اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ويرصد "صدى البلد" اختصاصات القانون فيما يأتى:





1- التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه ومراحله

• شئون البحث العلمى

• تطوير التعليم الجامعى بجميع أنواعه

• تشجيع التعليم الفنى والتقنى وتطويره





2- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمى

• المجامع العلمية واللغوية





3- السياسة التعليمية وجودة التعليم

• رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية





4- الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية فى البحث العلمى

• محو الأمية وتعليم الكبار





5- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى

• الاتصالات السلكية واللاسلكية





6- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية

• البريد





7- أمن الفضاء المعلوماتى

• التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات





8- السياسة العامة للدولة فى شأن التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

• غير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.