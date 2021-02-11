التعليم العالي للطلاب: الامتحانات في موعدها.. واستعدوا للاختبارت وهذه الإجراءات المتبعة

عقد مجلس شئون المعاهد اجتماعا مساء أمس الثلاثاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، وحضور د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة.

ناقش الاجتماع الاستعداد لعودة الدراسة، ووضع خطط لكل الاحتمالات الممكنة، ووضع نماذج مرنة لجداول امتحانات الترم الأول فى انتظار ما يستجد من قرارات عن لجنة أزمة كورونا.

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ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الامتحانات ستجرى في المواعيد المقررة لها ولا تغير بموعدها حتى الآن، حيث ستشهد إجراءات احترازية مشددة وإجراءات صارمة لجميع المخالفين للإجراءات الاحترازية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات .

وأضاف أن الإجراءات ستشمل عدم دخول الطلاب بدون كمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بين كل طالب وزميله، بالإضافة إلى قياس دراجات الحرارة، وذلك قبل دخول الجامعة، وقبل دخول اللجنة.





بينما أكد الوزير على مراعاة نفس الإجراءات الاحترازية فى كل الحالات من تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وعمل تناوب للحضور، وتقليل أعداد الطلاب بالكليات النظرية والعملية مع مراعاة ظروف التدريب العملى لطلاب الكليات العملية





كما بحث الاجتماع ما تم من تحديث للوائح المعاهد، وحث الوزير رؤساء لجان القطاع المختلفة على الانتهاء من تحديث هذه اللوائح مع بداية العام الدراسى القادم ٢٠٢١/٢٠٢٢.





وكذلك حث رؤساء لجان قطاع المعاهد المختلفة على متابعة أعمال الامتحانات، مؤكدا عدم التهاون واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.